ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار أوبك+

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا، فقد ارتفع خام برنت 22 سنتا، أو 0.33%، إلى 66.24 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.39%، إلى 62.50 دولاراً للبرميل.

واتفق ثمانية أعضاء في "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميا، ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي بلغت حوالي 555 ألف برميل يوميا لشهري أيلول آب، و411 ألف برميل يوميا لشهري تموز وحزيران.