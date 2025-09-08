الصفحة الاقتصادية

العراق وإيران يتفقان على 14 فقرة للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية


 

 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على 14 فقرة للارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران، يرافقه كل من مدير عام الكمارك، ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات، ومدير عام النقل البري، ومدير شرطة الكمارك، ومعاون مدير عام عمليات هيئة المنافذ".

وتابع "حضر من الجانب الإيراني النائب الأمني لوزير الداخلية الإيرانية وممثلون عن الدوائر ذات الصلة"، موضحة ان "عدة جلسات ومحاورات عقدت شهدت إحداها حضور وزير داخلية جمهورية إيران الإسلامية، الذي أبدى دعمه لما توصل إليه المجتمعون من فقرات أُدرجت في محضر جاء بـ(21) فقرة، أهمها ما يأتي:

1. تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية، وتطوير عمليات التبادل التجاري، وتعزيز الأمن المستدام في جميع المنافذ الحدودية، ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة.

2. في مجال مكافحة تهريب البضائع والمخدرات، تم الاتفاق على تكثيف عمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطورة، وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تم التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد الممنوعة من قِبل السلطات الحكومية العراقية (الرزنامة الزراعية)، على أن يتم إبلاغ الجانب الإيراني قبل فترة من تاريخ المنع.

3. تم الاتفاق على ألا يقوم الجانب الإيراني بفتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد إلا بعد الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية.

4. اتفق الطرفان على تعزيز الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية لرصد التحركات المشبوهة في المنافذ الحدودية، بهدف منع دخول الأشخاص والمعدات التي تشكّل تهديداً أمنياً.

5. الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرية العراقية بالـ(مانيفست) الإيراني إلكترونياً، مُثبتًا فيه كافة البيانات الخاصة بالبضائع، ورقم وصل الميزان ووزن الحمولة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الكمركية واعتمادها إلكترونيًا لتسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات.

6. اتفق الطرفان على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بالأنظمة الكمركية والرقابية، ودراسة مقترح الجانب الإيراني بشأن النقل المباشر للبضائع.

7. أكد الطرفان ضرورة دعم اجتماعات السادة المحافظين في المحافظات الحدودية، لتعزيز التعاون الثنائي، والعمل على تطوير وتأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية.

8. تكليف الجانب الإيراني بدراسة مقترح الجانب العراقي، والمتضمن إكمال الإجراءات الكمركية على الشاحنات الإيرانية في منفذي (مندلي – سومار، والمنذرية – خسروي)، ومن ثم التبادل داخل المنفذ.

9. التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم، وختم جوازات سفر كافة المواطنين الإيرانيين المترددين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الاتحادية، وعدم اتخاذ قرارات أو إجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية إلا بعد التنسيق المتبادل.

10. تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ الحدودية لكلا البلدين على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، وعدم فرض أي مبالغ إضافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، لما لذلك من انعكاسات سلبية على عملية التبادل التجاري.

11. تدقيق المترددين والعاملين في التجارة وفق برنامج إلكتروني معتمد بين المنفذين، فضلًا عن حملهم بطاقات رسمية تخولهم التواجد القانوني داخل المنفذ.

12. التأكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية.

13. تضمّن المحضر نقطة محورية تكررت في أغلب المحاضر السابقة، وهي قيام الجانب الإيراني بغلق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية مع العراق، لما لها من تأثيرات سلبية أمنية واقتصادية على كلا البلدين.

كما لفت البيان إلى أن "الفقرات أعلاه مهمة وجوهرية للارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية، لأنها ذات صلة مباشرة بسير الإجراءات في المنافذ الحدودية المشتركة، وتشكل ركيزة أساسية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، بما يخدم مصلحة البلدين على الصعيدين الأمني والتجاري".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرافدين يطلق الدفعة العاشرة من مبادرة "الريادة والتميز" لدعم المشاريع الواعدة
العراق وإيران يتفقان على 14 فقرة للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية
اسعار النفط ترتفع وتعوض خسائر الجمعة الماضية
 سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي
بمشاركة العراق.. أوبك بلس ترفع انتاجها إلى 137 ألف برميل يومياً
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التنسيق والتعاون في منظمة أوبك للحفاظ على استقرار سوق الطاقة
منظمة أوبك: بغداد أدت دورا محوريا في تحقيق التوازن بسوق النفط
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
بحضور رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة
وزارة التخطيط: الخطة التنموية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك