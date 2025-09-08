 سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي نسبيا في السوق المحلي، مع ملاحظة انخفاض نسبي في بعض البورصات، حيث بلغ سعر االبيع في بورصات بغداد،: 143,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,900 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر البيع في بعض الصيرفات 144 والشراء 142.

اما في أربيل فبلغت أسعار البيع: 143,150 دينار لكل 100 دولار، والشراء 142,600 دينار لكل 100 دولار، في حين كان سعر البيع في البصرة: 143,250 دينار لكل 100 دولار، اما الشراء: 142,750 دينار لكل 100 دولار.