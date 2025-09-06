رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التنسيق والتعاون في منظمة أوبك للحفاظ على استقرار سوق الطاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة التنسيق والتعاون في منظمة أوبك للحفاظ على استقرار سوق الطاقة، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة، بحضور وزير النفط حيان عبد الغني".

كذلك أكد رئيس الوزراء، حسب البيان، على "ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء في المنظمة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة في مختلف مجالاته"، مشيراً إلى "أهمية انعقاد المنتدى الدولي للطاقة الذي افتتح أعماله اليوم بمشاركة دولية واسعة".

بالمقابل، أشار الغيص إلى أن "احتضان بغداد لفعاليات منتدى الطاقة الدولي ينسجم مع دورها الفاعل والتاريخي في قطاع النفط والطاقة، وهو ما تجسد في كونها المكان الذي تأسست فيه منظمة أوبك قبل 65 عاماً".