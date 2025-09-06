منظمة أوبك: بغداد أدت دورا محوريا في تحقيق التوازن بسوق النفط

اكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم السبت، ان بغداد أدت دوراً محوراً بتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية.

وقال الغيص في كلمة له خلال انطلاق اعمال منتدى بغداد الدولي للطاقة ان " العراق سيبقى محوراً حيوياً بمنظومة الطاقة ونجدد التزامنا نحو مستقبل مستدام".

وتابع، ان "شرف عظيم لي أن أمثل أوبك في بغداد مهد الحضارات قلب المنطقة النابض "، مشيرا الى ان " بغداد أدت دورا محوريا بتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية".