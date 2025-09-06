بحضور رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة

انطلقت، اليوم السبت، في بغداد فعاليات منتدى بغداد الدولي للطاقة 2025، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد ذكرت الوكالة الرسمية، أن "المنتدى تم تنظيمه من قبل (مؤسسة غداً لإدارة المخاطر) بالتعاون مع وزارة النفط وبمشاركة وزراء طاقة وقادة منظمات دولية وكبرى الشركات العالمية.

وأضافت، أنه "يشارك في المنتدى وزراء طاقة من مصر والأردن وقطر وإيران وتركيا وليبيا، إلى جانب قيادات من منظمات دولية بارزة مثل منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، فضلًا عن مؤسسات وطنية عراقية معنية بقطاع الطاقة، وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، من بينها: BP، TotalEnergies، Shell، Eni، Chevron، PetroChina، JAPEX، Kuwait Energy".

كما أوضحت، أن "الملتقى يشكل محطة مهمة للباحثين عن فرص الاستثمار في السوق العراقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد".