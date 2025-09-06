الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: الخطة التنموية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية


أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن خطة التنمية الخمسية مرنة وتستجيب للمتغيرات بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمنية والمناخية، والأولوية للمشاريع الخدمية، مشيرة إلى أن الخطة التنموية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "التخطيط يأخذ في الاعتبار كل المتغيرات، ويضع أسوأ السيناريوهات المحتملة للحدوث، لكي يتم تقليل آثارها على الأقل وتجاوزها"، مبيناً، أن "خطة التنمية الخمسية التي أطلقت نهاية العام الماضي والتي تمتد حتى عام 2028، أخذت في الاعتبار التغيرات العالمية وتقلبات الأسعار وحالة (اللا يقين) الناتجة عن الأزمات السياسية والحروب، وكلها تلقي بآثارها على العراق، باعتبار أنه جزء من المنظومة العالمية يتأثر ويؤثر من خلال الاستيراد والتصدير والنفط".

وأضاف، أن "الوزارة اتجهت نحو تفعيل الأنشطة غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن تطوير النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات من مصادر مختلفة، لتقليل تأثير المتغيرات العالمية وحتى الداخلية"، مؤكداً، أن "الخطة وُضعت لتكون مرنة وقابلة للتطبيق وتشاركية، وحددنا فيها مسارين أساسيين هما الابتكار في معالجة المشكلات، وبرمجة الفعل التنموي، وبذلك نحقق التوازن بين المتغيرات والثوابت".

كما أشار الهنداوي إلى، أن "وزارة التخطيط تضع المشاريع ضمن الخطط، سواء خطط تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات أو البرنامج الاستثماري الخاص بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولا ينفذ أي مشروع إلا بعد إدراجه ضمن الخطة من قبل الوزارة، وذلك بعد إعداد دراسة جدوى"، لافتاً إلى أن "المشروع الذي يدرج ويشرع بتنفيذه من قبل الجهة المعنية، فإن مهمة الوزارة تكون متابعة التنفيذ وتأشير الخلل أو الانحراف، ومن ثم إصدار رسائل وتوجيهات إلى الجهات المعنية بشأن أسباب التأخير".

كذلك بيّن، أن "بعض المشاريع تتلكأ بسبب وجود إشكال بين الشركة المنفذة والجهة المستفيدة، وهذه عوامل تعمل الوزارة على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مؤكداً، أن "الوزارة تعمل في ضوء البرنامج الحكومي وأولوياته، إذ منح البرنامج الأولوية للمشاريع ذات الصبغة الخدمية مثل مشاريع الصرف الصحي والماء والمدارس".

كما شدد الهنداوي على، أن "التربية والتعليم تأتي في المقدمة، تليها مشاريع الطرق، ثم المشاريع الصناعية والزراعية"، موضحاً، أن "تحديد الأولويات يتم أيضاً وفق الفجوة التنموية بين محافظة وأخرى، فإذا كانت هناك محافظة تعاني من مشكلة في شبكات الصرف الصحي تكون الأولوية لهذا القطاع، بينما إذا كانت محافظة أخرى تعاني من مشكلة في مياه الشرب تكون الأولوية لمشاريع الماء، وكل ذلك يجري بحسب الفجوة التنموية والمكانية في الخدمات والمشاريع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط: الخطة التنموية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية
صادرات العراق من النفط ترتفع 75 ألف برميل يوميًا في آب الماضي
مصرف الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول
مصرف الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول
وزارة المالية: إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الجاري
انخفاض جديد في أسعار النفط
وزارة العمل: خطة من أربعة محاور لدعم الفئات الهشة وخفض نسبة الفقر في العراق
مستشار رئيس الوزراء: صندوق خاص لدعم المشاريع فوق المليار دينار ضمن مبادرة ريادة
ارتفاع اسعار الذهب واحدا بالمئة بعد بيانات أمريكية عن انخفاض فرص العمل
شركة نفط الوسط: خطط مستقبلية في حقل بدرة لاستثمار رقعة جديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك