مصرف الرافدين يطلق الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار، حيث ذكر المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين الفتلاوي في بيان، إنه "تم إطلاق الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز، ضمن مبادرات البنك المركزي العراقي الهادفة إلى تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا، أن "هذه الدفعة وُزعت على المستفيدين وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".

كما أضاف، أن "المبادرة تأتي في إطار دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال، عبر توفير التمويل الميسر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية"، مشيرًا إلى، أن "المصرف ماضٍ في تنفيذ برامجه التنموية بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".