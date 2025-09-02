الصفحة الاقتصادية

دائرة الجمارك: استرداد أكثر من (14) مليار دينار


 

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أكثر من (14) مليار دينار، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم تحقيق إنجاز نوعي جديد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية، حيث نجح فريق متابعة الإعفاءات الجمركية في استرداد مبلغ مالي قدره (14,104,025,000) دينار، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة للإعفاءات الممنوحة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية والصناعية".

كما أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن "هذا الإنجاز تحقق بدعم مباشر وتوجيه من رئيس الوزراء، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تستهدف ضبط حركة الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها إلى المشاريع الفعلية ذات الجدوى الاقتصادية"، موضحاً أن "الفريق تابع عن كثب (24) مشروعًا، منها (16) مشروعًا استثماريًا و(8) مشاريع للتنمية الصناعية، موزعة بين محافظات: بغداد، نينوى، النجف الأشرف، الأنبار، المثنى، كربلاء المقدسة، وميسان".

وأضاف داود، "لن يكون هناك أي تهاون مع الجهات المخالفة، وجميع المخالفات التي تم اكتشافها أُحيلت رسميًا إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية"، مشدداً على أن "الهيئة، وبدعم متواصل من رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه أي محاولة للالتفاف على القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
