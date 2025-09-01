الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة: توجه لاعتماد الية جديدة للسقي وباشرنا بمشاريع وبرامج لمكافحة التصحر


 

 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشاريع وبرامج للحد من التصحر، فيما أشارت الى آلية جديدة تخص عمليات السقي ومنع هدر المياه، حيث ذكر مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان عبد الجبار للوكالة الرسمية، إن "التصحر يمثل أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق"، مشيراً الى ان "الدائرة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع وبرامج وطنية للحد من هذه الظاهرة".

كما أوضح ان "الدائرة تبنت عدداً من المشاريع المهمة في مقدمتها مشروع تثبيت الكثبان الرملية في ذي قار ومشروع مماثل في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، حيث تعتمد هذه المشاريع على تقنيات إنشاء السواتر الترابية والتغطية الطينية لها، ثم المعالجة البيولوجية عبر زراعة أشجار وشجيرات مقاومة للظروف المناخية القاسية وشحيحة المياه".

وأضاف ان "الدائرة تعمل أيضاً على برامج وطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية، منها برنامج إكثار وزراعة أشجار البولونيا، وبرنامج إكثار بذور النباتات الطبية والعطرية، وبذور الأعلاف، فضلاً عن مشروع إكثار بذور النباتات الرعوية لإعادة تأهيل المراعي وحماية التربة من التعرية".

كذلك لفت الى ان "وزارة الموارد المائية، شريك أساسي في جهود مكافحة التصحر، خصوصاً في ما يتعلق بالآبار الارتوازية والخطة الزراعية المشتركة التي تقر في كل موسم"، مبينا ان "التصحر قضية وطنية تتطلب جهوداً تكاملية من جميع الجهات، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية التي أسهمت بإعادة تأهيل مشاريع الواحات في غرب العراق ودعمت برامج مواجهة التصحر في جنوب البلاد".

وفيما يخص البدائل المائية، ذكر ان "معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة تمثل أحد الحلول المهمة في ظل شح المياه، إذ تمر هذه المياه بعدة مراحل (تمهيدية، أولية، ثنائية، وثلاثية) لتصبح صالحة لري المحاصيل".

كما أكد ان "دائرة الغابات ومكافحة التصحر تسعى باستمرار الى زيادة الرقعة الخضراء، والحد من آثار التغير المناخي، وترشيد استهلاك المياه العذبة في الزراعة عبر تبني تقنيات حديثة ومستدامة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: توجه لاعتماد الية جديدة للسقي وباشرنا بمشاريع وبرامج لمكافحة التصحر
وزارة لصناعة تعلن إعادة تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة ألف طن يومياً
وزارة التجارة تعلن إنجاز 7 ملفات رئيسة تخص انضمام العراق لمنظمة (WTO)
نائب كردي سابق: مشكلة الرواتب في كردستان ستستمر ما لم يتم حل الملف النفطي
التقاعد الوطنية تستكمل إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول
وزارة الزراعة تعتمد آلية جديدة لتوفير فرص عمل وتحسين البيئة
وزيرة المالية: استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح المالي
البنك المركزي يصدر تعليمات وضوابط جديدة تخص الدفع الإلكتروني
محافظ البنك المركزي: إصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني
هيئة الاستثمار تعلن توفر 97 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك