الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة تعتمد آلية جديدة لتوفير فرص عمل وتحسين البيئة


 

 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن اعتماد الزراعة الذكية والمستدامة لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، مبينة أن هذه الآلية ستوفر فرص عمل تحسن الواقع البيئي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، مهدي سهر للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تنفذ سياسة زراعية تهدف إلى مواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية من خلال تبني نهج الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في التكيف مع هذه المتغيرات وتقليل كُلف الإنتاج الزراعي".

وأوضح سهر أن "الوزارة تتجه حاليًا نحو استخدام الطاقة النظيفة، لا سيما الطاقة الشمسية، في تشغيل مختلف المشاريع الزراعية"، مبينًا أن "ذلك يشمل تشغيل منظومات الري بالتنقيط، والثابتة، والمحورية، بالإضافة إلى تشغيل المضخات الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك مشاريع الثروة الحيوانية".

كما أكد أن "هذا التوجه يمثل خطوة مهمة في دعم استدامة الإنتاج الزراعي، وتقليل التكاليف، وتحسين الواقع البيئي، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي".

فيما لفت إلى أن "هذا المشروع يتم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تهدف إلى تمويل المشاريع الزراعية العاملة بالطاقة الشمسية، حيث يمكن للراغبين التقديم على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مشاريعهم الزراعية".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
