وزيرة المالية: استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح المالي

أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح المالي، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة المالية طيف سامي، أكدت استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة في الإصلاح وتحسين الإدارة المالية".

كما أشار البيان الى ان " ذلك جاء خلال استقبالها مدير مكتب البنك الدولي في العراق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيمانويل ساليناس، حيث جرى بحث مجالات التعاون القائمة ومناقشة البرامج والمشاريع التي يدعمها البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخطط الإصلاح الاقتصادي وتطوير أنظمة الإنفاق العام".

فيما عبّر مدير مكتب البنك الدولي عن "التزام البعثة بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة".