هيئة الاستثمار تعلن توفر 97 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي


أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، وضع القطاع الزراعي في صدارة أولوياتها الاستثمارية، مشيرة إلى توفر 79 فرصة في هذا القطاع مدعومة بتسهيلات في منح الإجازات، حيث ذكرت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الهيئة تضع القطاع الزراعي في صدارة أولوياتها الاستثمارية، إدراكًا منها لدوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد".

وأضافت، أن "بعض المشاريع الزراعية حققت نجاحات ملموسة رغم التحديات، مثل مشاريع البيوت البلاستيكية لإنتاج الخضر على مدار العام، ومشاريع إنتاج الدواجن والألبان، التي أسهمت في تقليل حجم الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني".

وأشارت جاسم، إلى أن "الهيئة تعمل على دعم مشاريع الزراعة الذكية، عبر إدخال أحدث تقنيات الري والإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق إنتاجية عالية، إلى جانب تبني الابتكارات العلمية وبراءات الاختراع في مجالات مثل الزراعة العمودية واستصلاح الأراضي، لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع استثمارية تخدم العراق وتفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين".

كما لفتت إلى أن "الهيئة أطلقت خططًا استراتيجية ومبادرات تهدف إلى التوسع في استخدام الزراعة العمودية الذكية ضمن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، لما لها من أثر مباشر في خلق فرص عمل للشباب، ودعم المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية تصدير الفائض".

وكشفت جاسم، أن "الهيئة قامت بتقييم نحو 97 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي، تشمل مجالات إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وأنظمة الري الحديثة، والميكنة الزراعية، إضافة إلى تطوير مرافق معالجة وتعبئة الأغذية بما يعزز الأمن الغذائي ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المحلية".

وأشارت إلى "مشروع (محسن التربة) الذي ناقشته الهيئة في اجتماعات موسعة، ويهدف إلى مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء من خلال تدوير النفايات السليلوزية وإضافتها إلى التربة لتحسين خواصها وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل".

وأوضحت، أن "المشروع يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 300%، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين خصائص التربة الزراعية".

وأكدت، أن "الهيئة تعمل على تبسيط إجراءات منح الإجازات الاستثمارية في هذا القطاع وتقليل التعقيدات الإدارية، بهدف تحفيز المستثمرين على الشروع بمشاريعهم الزراعية داخل العراق".

وفيما يتعلق بالتنسيق بين الهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات، بيّنت جاسم أنه "تم عقد اجتماع موسع مع ممثلين من هيئات استثمار محافظات عدة، منها بغداد، النجف، بابل، تناول سبل تنشيط الاستثمار الزراعي وتشكيل لجنة مختصة لدراسة آليات تطويره، بما يسهم في مواكبة التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال".

