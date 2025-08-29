الصفحة الاقتصادية

سوق النفط: تراجع وسط مخاوف بانخفاض الطلب


 

 

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مع انتهاء فترة الطلب الصيفي وعدم اليقين بشأن توافر الإمدادات الروسية، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 50 سنتًا أو 0.7% إلى 68.12 دولاراً، بينما انخفض العقد الأكثر تداولًا لشهر تشرين الثاني 46 سنتًا أو 0.7% إلى 67.52 دولار.اً كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتًا أو 0.7% إلى 64.15 دولاراً.

