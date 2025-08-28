الصفحة الاقتصادية

مستشار صندوق الأمم المتحدة: معدلات الفقر متعدد الأبعاد انخفضت بالعراق إلى 11 بالمئة


 

 

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الخميس، أن الوضع المعيشي تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، فيما أشار إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد انخفضت في العراق إلى 11 بالمئة، إذ ذكرالعلاق للوكالة الرسمية، إن "الوضع المعيشي تحسن بشكل كبير، حيث لا يمكن مقارنة العام 1995 الذي كان في اوج الحصار المفروض على العراق بعام 2024، إذ انخفض معدل او نسبة الفقر المادي الى 17.5 ‎بالمئة‎، واصبحت نسبته مقبولة مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات حيث كانت تزيد عن 20 ‎بالمئة".

وأضاف أن "الانخفاض لا يمنع من تبني خطط لتخفيف الفقر في العراق، ولذلك اطلقت مؤخرا الاستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر في العراق من قبل وزارة التخطيط".

وتابع أن "نسبة معدل الفقر متعددة الابعاد حققت انخفاضا خلال السنوات الاخيرة من 14 بالمئة إلى 11 بالمئة، إلا أن الخطط ينبغي ان تستمر لخفض هذه النسبة".

