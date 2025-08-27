وزارة التخطيط تعلن اعتماد آلية لمحاربة الذهب المغشوش بشكل كبير

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن اعتماد آلية لمحاربة الذهب المغشوش بشكل كبير، فيما أشارت الى أن القطع الذهبية المغشوشة المسربة للأسواق لا تشكل نسبة وخطر كبيرتين، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط هو الجهة المعنية بمتابعة منح إجازة ممارسة الصياغة، ووسم المصوغات الذهبية، حيث يتم الوسم من خلال وجود وحدات فحص في المطارات (مطار بغداد، مطار النجف الأشرف، مطار البصرة، ومطار كركوك)"، مبيناً أن "هذه الوحدات تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تقوم فحص ووسم أي شحنة ذهب تدخل الى العراق بشكل مباشر في المطار، وبعد ذلك يتم منح ترخيص التداول في الأسواق".

وأضاف أن "هناك لجاناً من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تقوم بإجراء زيارات بشكل مستمر لإجراء الكشف على محال الصاغة والتأكد من ان الذهب المتداول هو ذهب سليم وموسوم بوسم الجهاز وغير مغشوش، وفي حال ضبط أي مخالفة كوجود ذهب مغشوش أو غيرها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو إحالة المخالف الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه"، موضحاً أن "هذه الآلية استطاعت ان تسهم في محاربة الذهب المغشوش بشكل كبير، لكن قد تكون هنا وهناك بعض القطع الذهبية التي يتم تسريبها للأسواق وهي لا تشكل خطراً ونسبة كبيرة، وسرعان ما يتم اكتشافه حتى من قبل المستهلكين أنفسهم".

كما لفت الهنداوي إلى أن "فرق الجهاز تواصل عملها في هذا المجال سواء من خلال فحص المطارات أو من خلال متابعة محال الصاغة، بالإضافة إلى وجود جهات رقابية أخرى ليس فقط وزارة التخطيط تعنى بقضايا السوق والاقتصاد تقوم بمتابعة الذهب"، لافتاً إلى أن "الذهب يمثل قطاعاً اقتصادياً مهماً، ومن المهم جدا أن تتم متابعة هذه السلعة بشكل كبير ومستمر".