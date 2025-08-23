رئيس الوزراء: العراق يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية منتدى بغداد الدولي للطاقة في تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، حيث ذكر بيان لمكتبه، أن "السوداني، أكد أهمية منتدى بغداد الدولي للطاقة، الذي سيُعقد في العاصمة بغداد يومي 6 و7 أيلول المقبل، بمشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية، إلى جانب وزراء طاقة وخبراء ومختصين من دول عدة".

كما أوضح أن "العراق يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة، بما يعزز دوره في استقرار أسواق النفط العالمية، ويواكب التحولات نحو الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، بما يخدم التنمية المستدامة".