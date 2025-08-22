سوق النفط: استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع تضاؤل الأمل في تحقيق سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.63 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدًا إلى 63.51 دولارا.

فيما ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1% عند التسوية في الجلسة الماضية، وعلى أساس أسبوعي، كسب خام برنت 2.7% وخام غرب تكساس الوسيط 1.1% حتى الآن.