كيف نجعل  اقتصاد العراق من اقوى اقتصاديات المنطقة؟!

مجيد الكفائي ||

العراق بلد غني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والذهب. ومع ذلك، فإن الاقتصاد العراقي يعاني من العديد من المشاكل،

ولايمكن لأية حكومة مهما فعلت تقوية الاقتصاد العراقي ما لم تأخذ على عاتقها وتعمل من اجل:

• الحد من الفساد: فالفساد هو أحد أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي. حيث يعرقل الاستثمار ويزيد من تكلفة الأعمال التجارية. لذلك يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة.

• زيادة الاستثمار: الاستثمار ضروري لنمو الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة العراقية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إنشاء بيئة مواتية للأعمال التجارية. ويمكن ذلك من خلال خفض الضرائب وتحسين البنية التحتية وتوفير الحماية للملكية الفكرية.

• تقليل البطالة: البطالة هي مشكلة المشاكل في العراق. ولم تستطع الحكومات المتعددة العمل من اجل حلها من خلال إنشاء فرص عمل جديدة والاستثمار في التعليم والتدريب والصناعة وتشجيع القطاع الخاص على النمو.

• تنويع الاقتصاد: الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على النفط. ولم تهتم اغلب الحكومات العراقية بتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى، مثل الزراعة والصناعة والسياحة وخصوصًا السياحة الدينية من خلال إنشاء حوافز للشركات التي تعمل في هذه القطاعات.

• تحسين التعليم: التعليم هو أساس الاقتصاد القوي في كل العالم. ولابدَّ للحكومة العراقية من الاستثمار في التعليم من أجل ضمان أن يكون لدى العراقيين المهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل.

• تحسين الرعاية الصحية: الرعاية الصحية هي ضرورية لحياة صحية وإنتاجية ولذلك يجب على الحكومة العراقية الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل ضمان أن يكون لدى العراقيين الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

• تحسين البنية التحتية: البنية التحتية هي ضرورية للأعمال التجارية والسفر والحياة اليومية لذلك نحتاج الى الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة في العراق.

• محاربة الظلم الاجتماعي: الظلم الاجتماعي يمكن أن يعرقل النمو الاقتصادي خصوصا اذا شعر المواطن بعدم المساواة مع غيره لذلك على الجميع محاربة الظلم الاجتماعي من أجل خلق مجتمع أكثر مساواة.

إن تقوية الاقتصاد العراقي هي مهمة طويلة الأمد، ولكن من الممكن تحقيقها إذا اتخذت الحكومة العراقية الإجراءات الصحيحة والتي ستؤدي حتمًا إلى تحسين حياة جميع العراقيين.

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