الصفحة الاقتصادية

العراق يريد إعفاء من اتفاق "أوبك+"


كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لمدة 3 أشهر.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء، عن صحيفة "الصباح" العراقية.

وقال الوزير العراقي، إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق "أوبك+" خلال الربع الأول من عام 2021، مشيرا إلى أنه تمت مفاتحة جميع وزراء منظمة "أوبك" من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية.

إلا أن عبد الجبار أكد أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت دول مجموعة "أوبك+"، من بينها العراق، قد اتفقت في أبريل الماضي على خفض الإنتاج من مايو الماضي وحتى نهاية أبريل 2022 لدعم أسواق النفط التي تواجه تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بإنشاء أنبوب تصدير الخام "بصرة ـ عقبة"، قال إن الوزارة باشرت بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، الذي تقدر طاقته بمليون برميل.

وتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل، إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة بتنفيذه.

وأضاف أن الأنبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، وسيكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة وزارة النفط، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يريد إعفاء من اتفاق "أوبك+"
انخفاض بصرف الدولار في الاسواق العراقية
اقتصادي: فساد بالمليارات بأعداد موظفي كردستان وابواب صرف موازناتهم
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
واقع قطاع الغاز العراقي
الزراعة: السماح بحركة نقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 46 دولاراً
نظرة حول عقد النفط مع شركة شيفرون
توقف الإنتاج الأميركي يرفع أسعار نفط أوبك
موجة إفلاس كبرى تجتاح أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.8
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك