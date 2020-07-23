الصفحة الاقتصادية

نائب: تركيا لا تريد للعراق تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية


عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس ، قيام الحكومة التركية بملء سد اليسو بانه مخالف للقوانين الدولية واعرف حسن الجوار، فيما بين ان تركيا لا تريد للعراق ان يحقق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية.

وقال جابر في تصريح صحفي، ان “تركيا لا تريد ان يحقق العراق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية كون الامر يؤثر عليها”، لافتا الى ان “تركيا تريد ان يكون العراق غير مستقر ليبقى سوق لمنتجاتها ومحاصيلها الزراعية”.

واضاف ان “تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة بيض المائدة اثار حفيظة تركيا”، مبينا ان “ملء سد اليسو هدفة التأثير على الزراعة العراقية ومخالفة للقوانين الدولية واعراف حسن الجوار”.

و نشرت صحيفة “الإندبندنت” تقريرا عن التأثير الفادح على بلدة حسن كيف التاريخية، الواقعة في جنوب شرق تركيا على ضفاف نهر دجلة، إثر تشييد سد جديد، حيث ستختفي البلدة خلال الأشهر المقبلة تحت مياه بحيرة اصطناعية بسبب بناء سد إليسو لتوليد الكهرباء.

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نائب: تركيا لا تريد للعراق تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية
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