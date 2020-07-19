النزاهة: فتح ملفات هروب شركة شل خارج العراق وعقودها مع غاز البصرة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن تسليم هيئة النزاهة ملفات فساد تخص فساد شركة غاز البصرة وعقدها مع شركة شل لتشغيل الشركة بعد ان هربت خارج العراق.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي ان “شركة غاز البصرة التي انشقت عن شركة غاز الجنوب ابرمت عقدا مع شركة شل لتشغيل واستخراج الغاز”.

واضاف ان “العقد ينص على استخراجها 100 الف قدم مكعب ومن ثم عدل العقد بعد تراجع الشركة الى 50 الف ومن ثم 35 الف”.

واضاف “من فساد العقد المبرم الارض والغاز والموظفين والمكائن والمعدات جميعها عراقية وشركة شل اشراف فقط وتحصل على 49% مقابل 51% للعراق”.

وافاد ان “الشركة لم تمنح الموظفين العراقيين رواتب منذ ثلاثة اشهر وعند بدء التحقيق هربت ادارة الشركة بطائرة خاصة الى خارج العراق والان تدير عمل شركة غاز الجنوب عبر الهاتف من الخارج وتحصل على نسبة 49% من الارباح”، لافتا الى انه “تم فتح الملف وتسليمه بالكامل الى هيئة النزاهة للتحقيق فيه”.