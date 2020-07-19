العراق بالمرتبة 11 في اكبر احتياطي للغاز بالعالم

احتل العراق المرتبة 11 باكبر احتياطي للغاز بالعالم خلال عام 2019 حسب منصة نويما الامريكية للبيانات والابحاث .
وحسب المنصة فقد احتل العراق المرتبة 11 عالميا بأكبر احتياطي للغاز بالعالم وبمقدار 132.22 ترليون قدم مكعب، مبينة ان روسيا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا باحتياطي بلغ 1.688.23 ترليون قدم مكعب، يليها ايران بالمرتبة الثانية باحتياطي بلغ 1.193.97 ترليون قدم مكعب.
وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية يرتبط حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بالنفط ، ويقع معظمها في الحقول العملاقة في الجنوب.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بينت ان إنتاج العراق من الغاز الطبيعي الجاف بلغ 357 مليار قدم مكعب (Bcf) في عام 2017 ، مع زيادة 18 مليار قدم مكعب إضافية خلال العام.
واشارت الى ان العراق قام العراق بإشعال 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، ليصبح ثاني أكبر بلد مصدر للغاز المشتعل في العالم بعد روسيا، مبينة انه يتم حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وسط المياه.
واستهلك العراق 422 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الجاف في عام 2017.
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