الصفحة الاقتصادية

العراق بالمرتبة 11 في اكبر احتياطي للغاز بالعالم


احتل العراق المرتبة 11 باكبر احتياطي للغاز بالعالم خلال عام 2019 حسب منصة نويما الامريكية للبيانات والابحاث .

وحسب المنصة فقد احتل العراق المرتبة 11 عالميا بأكبر احتياطي للغاز بالعالم وبمقدار 132.22 ترليون قدم مكعب، مبينة ان روسيا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا باحتياطي بلغ 1.688.23 ترليون قدم مكعب، يليها ايران بالمرتبة الثانية باحتياطي بلغ 1.193.97 ترليون قدم مكعب.

وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية يرتبط حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بالنفط ، ويقع معظمها في الحقول العملاقة في الجنوب.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بينت ان إنتاج العراق من الغاز الطبيعي الجاف بلغ 357 مليار قدم مكعب (Bcf) في عام 2017 ، مع زيادة 18 مليار قدم مكعب إضافية خلال العام.

واشارت الى ان العراق قام العراق بإشعال 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، ليصبح ثاني أكبر بلد مصدر للغاز المشتعل في العالم بعد روسيا، مبينة انه يتم حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وسط المياه.

واستهلك العراق 422 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الجاف في عام 2017.

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