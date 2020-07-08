الصناعات الخفيفة: منتجاتنا تواكب التقنيات الحديثة وقادرون على سد حاجة السوق بالأجهزة المنزلية

أكدت شركة الصناعات الخفيفة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، أن المنتجات العراقية المصنعة تواكب التقنيات الحديثة، مشيرة الى إمكانية تأمين حاجة السوق المحلية بالاجهزة الكهربائية بشكل كامل.

وقال مدير الشركة المستثمرة ل‍شركة الصناعات الخفيفة التابعة للوزارة، وليد جبر سلمان، في تصريح صحافي إن "الشركة وضمن حملة صنع في العراق تمكنت من إدخال خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع الاجهزة المنزلية التي تحمل ماركة عشتار،"

مشيرا الى أن "تلك المنتجات تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الاخرى".

وأضاف أن "الشركة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، كما ان المنتجات العراقية المصنعة تواكب التقنيات الحديثة، إذ تعمل الشركة على تصنيع منتجات تمتاز بكفاءة وجودة في النوعية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".

وتابع أن "الاسعار الموجودة تشجيعية ومناسبة جدا مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة"، مؤكدا أن "الشركة قادرة على سد حاجة السوق من الاجهزة الكهربائية بشكل كامل".

وطالب مدير الشركة، وزارات ودوائر الدولة كافة بـ"التعاون الجاد عن طريق شراء منتجاتها المتميزة، تشجيعاً منها للمنتج المحلي ودعماً للصناعة الوطنية"، لافتاً الى أن "تشجيع الصناعة المحلية من شأنه أن يوفر العملة الصعبة للبلدن ويخلق فرص العمل للعاطلين".