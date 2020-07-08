أسعار النفط مستقرة وتسجل فوق 40 دولاراً

استقرت اسعار النفط الاربعاء مع تسجيلها فوق 40 دولاراً للبرميل، مع حالة من عدم الاستقرار في السوق بسبب فايروس كورونا.
وسجل خام برنت القياسي العالمي في الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد منخفضاً سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.03 دولار للبرميل.
وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40.42 دولار للبرميل، منخفضة خمس سنتات.
وقال فيل فلين كبير المحللين في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاجو إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا. لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام القادم.
ورفعت السعودية يوم الاثنين أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر آب، في علامة على أنها تتوقع انتعاشا للطلب. لكن محللين قالوا إن هذا التحرك قد يؤثر سلبا على هوامش الأرباح الضعيفة بالفعل لشركات التكرير.
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