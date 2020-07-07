الكشف عن المبلغ الذي تنفقه الدولة شهريا على مزدوجي الرواتب والفضائيين

اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات"،

مبينا أن "الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليار دولار شهرياً للرواتب فقط".

واضاف، إن "البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للاصلاحات".

وتابع أن "رئيس الوزراء بدأ بمزدوجي الرواتب والفضائيين، والآن سيمضي بإصلاح ملف المنافذ الذي بدأ يتبلور، ونتمنى أن يكمل هذا الملف لأنه أساسي، إذ أن مزدوجي الرواتب والفضائيين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة، فإن خمسة مليارات ونصف المليار دولار تذهب الى الرواتب فقط، وبتدقيق بسيط وطرد الفضائيين وتوحيد الرواتب براتب واحد، سوف يخفض نحو 2 مليار دولار شهرياً، ويبقى على الحكومة تأمين 3 ونصف مليار دولار للرواتب".