نائب يرصد اهم اخطاء حكومة الكاظمي في البعد الاقتصادي

رصد عضو مجلس النواب باسم خشان، اهم اخطاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البعد الاقتصادي داخل البلاد.

وقال خشان في تصريح صحفي ان” اهم اخطاء حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بانها غير منتجة في ملف معالجة الفساد والازمة الاقتصادية وملف المعابر الحدودية وهو الاهم لم يتخذ به اي خطوات جادة حتى الان”.

واضاف خشان،ان” حكومة الكاظمي متهمة بصورتها وليس مضمون الفعاليات التي يجب ان تحققها وفق الصلاحيات الممنوحة لها واذا ما بقي الحال عما عليها ستكون حكومة نسخة اخرى للحكومة السابقة”.

واشار خشان الى ان” العراق يمر بازمات اقتصادية ومالية قاسية يجب ان تكون هناك قرارات حاسمة بما يضمن مصلحة المواطن بالمقام الاول”.

ويعاني العراق من ازمة مالية واقتصادية صعبة وقاسية جدا مع تاخير دفع الرواتب الامر الذي اثار قلق الراي العام العراقي.