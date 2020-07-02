الصفحة الاقتصادية

العراق يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي ويسعى لاستثمارات السعودية بحقول الغاز


يجري العراق محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ويسعى لاستثمارات سعودية في حقول الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تحاول فيه بغداد تعزيز اقتصادها في مواجهة فايروس كورونا وانخفاض أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية وفقا لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي علاوي في مقابلة في بغداد مساء الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي والعراق يجريان مفاوضات "مكثفة" بشأن قرض قد يصل حده الأقصى إلى 5 مليارات دولار، ولم يحدد ما إذا كان العراق يريد تسهيل ائتماني سريعاً، والذي سيأتي مع بعض السلاسل المرفقة، أو خط شرطي أو كليهما.

وقال علاوي، "لا يوجد اقتراح رسمي من الحكومة العراقية ولا يوجد رد رسمي من صندوق النقد الدولي ، لكننا نتحرك في هذا الاتجاه".

وتأتي محادثات صندوق النقد الدولي والسعودية في الوقت الذي يحاول فيه العراق دعم موارده المالية، في وقت تحدث علاوي إن الاقتصاد من المحتمل أن ينكمش بنسبة 7٪ إلى 9٪ في 2020. هذا أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي بـ 4.7٪.

من جانب آخر، أشار علاوي إلى أن "السعودية عبرت عن اهتمامها بمشاريع الغاز العراقية، حيث اقترحت الحكومة العراقية أن يضع السعوديون أموالاً في حقل غاز عكاس في الغرب أو المنصورية في الشرق"، وقال علاوي إنهم يمكنهم أيضا الاستثمار في حجز الغاز من مخزون رطاوي النفطي الجنوبي.

وقال، إن "المملكة العربية السعودية لديها استعداد كبير لدعم مشاريع الطاقة لدينا"، "في نهاية اليوم ، سيختارون حقلاً واحدًا، كما أنهم مهتمون بالطاقة الشمسية ".

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيصل عجز الموازنة إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال علاوي إن الحكومة لن تصدر سندات باليورو جديدة لتمويل الفجوة لأنها ستكون باهظة الثمن.

 

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