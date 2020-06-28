تماشياً مع خفض الانتاج.. وزير النفط يؤكد ضرورة التزام الاقليم بالحصة المقررة له

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، على ضرورة التزام إقليم كردستان بالحصة المقررة له امتثالا لقرارات أوبك بخفض الانتاج.
وقال عبد الجبار، إن "مصلحة العراق تقتضي باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +)، والعمل معاً في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية"، مبيناً أن "الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذاً لتلك الالتزامات".
وأضاف عبد الجبار في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "الحوارات مستمرة مع الإقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 ألف برميل يومياً".
وأشار عبد الجبار، إلى أن "النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والإقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الإقليم التي ينص عليها الدستور العراقي".
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