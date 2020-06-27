ضبط تلاعب في وصف البضاعة سبب هدراً بالمال العام في أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن تمكنها من ضبط تلاعب في وصف البضاعة سبب هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت المنافذ في بيان ، إنها تمكنت "من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد مختلفة متعددة المنشأ تم التلاعب في وصف البضاعة بعد إنجاز معاملتها الجمركية داخل منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة مما سببت هدراً بالمال العام".

وأضافت "إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الجمركي من ضبط الحاوية وتدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة تبين وجود مرجوحة حدائق معدنية كبيرة الحجم لم تذكر ضمن موجودات البضاعة مما أدى إلى فرق في قيمة الرسم الجمركي وتجاوزٱ وهدرا بالمال العام".

واشارت إلى "إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الجمركية في المنفذ الحدودي".