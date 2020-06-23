خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو, الثلاثاء , عن وجود ثلاثة ترليونات دينار تركها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدى خزينة الدولة لدى مغادرته المنصب , فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف خلال زيارته للموصل بان احدى مؤسسات الدولة لديها ثلاثة مليار دولار وهذا رقم صادم .

وقال القدو في تصريح صحفي, ان “تضارب المعلومات بشأن ما تركته حكومة عادل عبد المهدي من أموال لدى خزينة الدولة بات مقلقا للجميع ولابد من مكاشفة المهتمين والراي العام بالرقم الصحيح وبكل شفافية”.

وأضاف ان “المعلومات التي نمتلكها في اللجنة المالية النيابية تؤكد بأن الخزينة كانت تضم ثلاثة ترليونات دينار عند وصول الكاظمي للسلطة”، مبينا أنه “خلال زيارة الكاظمي للموصل اكد بان احدى مؤسسات الدولة لديها ثلاثة مليارات من الدولارات لم تصرفها لحد الان”.

وأوضح القدو، أن “هذا الرقم صادم وربما هناك أموال أخرى لم تصرف في بقية مؤسسات الدولة وان كل هذا نتيجة عدم انجاز الحسابات الختامية لاعوام”.