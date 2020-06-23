الصفحة الاقتصادية

خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة


كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو, الثلاثاء , عن وجود ثلاثة ترليونات دينار تركها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدى خزينة الدولة لدى مغادرته المنصب , فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف خلال زيارته للموصل بان احدى مؤسسات الدولة لديها ثلاثة مليار دولار  وهذا رقم صادم .

وقال القدو في تصريح صحفي, ان “تضارب المعلومات بشأن ما تركته حكومة عادل عبد المهدي من أموال لدى خزينة الدولة بات مقلقا للجميع ولابد من مكاشفة المهتمين والراي العام بالرقم الصحيح وبكل شفافية”.

وأضاف ان “المعلومات التي نمتلكها في اللجنة المالية النيابية تؤكد بأن الخزينة كانت تضم ثلاثة ترليونات دينار عند وصول الكاظمي للسلطة”، مبينا أنه “خلال زيارة الكاظمي للموصل اكد بان احدى مؤسسات الدولة لديها ثلاثة مليارات من الدولارات لم تصرفها لحد الان”.

وأوضح القدو، أن “هذا الرقم صادم وربما هناك أموال أخرى لم تصرف في بقية مؤسسات الدولة وان كل هذا نتيجة عدم انجاز الحسابات الختامية لاعوام”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير المالية : : الأزمة الاقتصادية التي نواجهها أسوأ من 2006
خلافا لروايات الحكومة.. المالية النيابية: معلوماتنا تؤكد وجود 3 ترليونات في الخزينة
رؤيا اقتصادية عراقية  
بنك أمريكي يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021
الطاقة الروسية تكشف عن سعر برميل النفط العادل
خبير اقتصادي يحذر من أنهيار القطاع الخاص ويدعو لإنقاذه
المالية النيابية تكشف عن سرقة 190 مليار دينار من منفذ واحد شهريا
وزير النفط: نعمل على زيادة الإيرادات المالية ووضعنا خططاً لاستثمار الغاز
امريكا والحرب الاقتصادية    
تجارب مستفادة  في الاصلاح الاقتصادي والاداري "نهضة الاقتصاد لماليزيا انموذجاً"  
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك