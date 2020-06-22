الصفحة الاقتصادية

بنك أمريكي يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021


رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021، حيث رفع توقعاته لخام "برنت" للعام الجاري من 37 دولارا للبرميل إلى 43.70 دولار للبرميل.

كذلك رفع توقعاته لخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.

وبالنسبة للعام 2021، فقد رفع البنك الأمريكي توقعاته لخام "برنت" في 2021 إلى 50 دولارا ولخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 47 دولارا للبرميل.

ورفع توقعاته لخام "برنت" في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 50 دولارا للبرميل.

وقال البنك إن "رؤيته الإيجابية تعكس مسارا أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف (أوبك+)".

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