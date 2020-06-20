المالية النيابية تكشف عن سرقة 190 مليار دينار من منفذ واحد شهريا

كشفت لجنة المالية النيابية، السبت، عن سرقة 190 مليار دينار شهريا من احد المنافذ البرية.

وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح صحفي إن “احد المنافذ الحدودية تصل وارداته إلى 199 مليار دينار شهريا حيث تتسلم الحكومة 9 مليارات دينار عراقي فقط”، لافتا إلى إن “190 مليار دينار يقسم بين المحافظين وشيوخ العشائر وبعض الجهات الحزبية”.

وأضاف أن “الإيرادات التي تسجل بشكل رسمي للمنافذ الحدودية غير حقيقة ويتم سرقتها دون اي محاسبة”، داعيا “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال جهاز مكافحة الإرهاب لجميع المنافذ الحدودية للسيطرة على سرقة الأموال والاستفادة منها في تمويل الموازنة الاتحادية”.

وتابع أن “إيرادات المنافذ الحدودية قادرة على تغطية مشروع قانون الموازنة الاتحادية دون الاحتياج للنفط الذي أصبح اقتصاد العراق أسيرا له”.

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، في وقت سابق، أن المنافذ الحدودية تشهد “فوضى كبيرة” وسرقة للأموال من جهات غير معروفة.