وزير النفط: نعمل على زيادة الإيرادات المالية ووضعنا خططاً لاستثمار الغاز

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، السبت، وضع خطط لاستثمار الغاز، مشيراً إلى العمل على زيادة الإيرادات المالية من خلال اعتماد آليات رصينة لتسويق النفط.

وقال عبد الجبار، بحسب وسائل إعلام حكومية، "نعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وبما يسهم بالاستثمار الامثل للثروة الوطنية"، مضيفاً "نعمل على زيادة الإيرادات المالية من خلال أعتماد آليات رصينة لتسويق النفط العراقي".

وأشار عبد الجبار، إلى "وضع خطط طموحة لإيقاف حرق الغاز خلال سنوات قليلة واستثماره"، ماضياً إلى القول "نعمل على تطوير قطاع التصفية وتحسين نوعيته، من خلال افتتاح مصاف، إضافة إلى وحدات إنتاجية جديدة".