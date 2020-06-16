الصفحة الاقتصادية

وكالة الطاقة: الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ


قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ، لكن هبوط قطاع الطيران بسبب كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل الجائحة.

وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري: "توقعاتنا الأولى للعام 2021 بأكمله تظهر نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني عند مستوى يبلغ 97.4 مليون برميل يوميا، أنه سيكون دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يوميا".

وأضافت الوكالة، التي مقرها باريس، أن "تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى 2022 على الأقل، إذ يواجه قطاع الطيران أزمة وجودية".

وقالت الوكالة إن السفر جوا بدأ يزيد قليلا في منتصف مايو الماضي، وإنه تسارع في يونيو الجاري مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس، لكنه يظل أقل بنسبة 70% عن مستويات 2019.

ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بنحو 500 ألف برميل يوميا نظرا لواردات آسيوية أقوى من المتوقع.

وأشارت الوكالة إلى هبوط في إمدادات النفط العالمية بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو الماضي، وقالت إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، بما فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، خفضوا الإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا.

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