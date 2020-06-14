بنك أميركي يتوقع انكماش طلب النفط العالمي 10 ملايين برميل يومياً في 2020

توقع بنك "أوف أميركا"، الأحد، انكماش طلب النفط العالمي 10 ملايين برميل يومياً في 2020.
وقال البنك في بيان له إنه من المتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أيضاً، بلوغ متوسط الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً في 2021.
ويعتبر بنك "أوف أميركا" هو ثاني أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأميركية من حيث القيمة السوقية، كما أنه أكبر بنك أميركي يقدم الخدمات المالية وأكبرها من حيث الممتلكات.
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