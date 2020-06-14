بنك أميركي يتوقع انكماش طلب النفط العالمي 10 ملايين برميل يومياً في 2020

توقع بنك "أوف أميركا"، الأحد، انكماش طلب النفط العالمي 10 ملايين برميل يومياً في 2020.

وقال البنك في بيان له إنه من المتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أيضاً، بلوغ متوسط الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً في 2021.

ويعتبر بنك "أوف أميركا" هو ثاني أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأميركية من حيث القيمة السوقية، كما أنه أكبر بنك أميركي يقدم الخدمات المالية وأكبرها من حيث الممتلكات.