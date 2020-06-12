المصارف الحكومية تدعو المتقاعدين لاستلام المبالغ التي استقطعت من رواتبهم

اعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الجمعة، عن توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي، داعين المتقاعدين الى التوجه لاستلامها.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان، ، إنه تم صرف المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ورفعها الى بطاقاتهم الالكترونية، مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف بعد استكمال كافة إجراءات اعادة تلك المبالغ من قبل الجهات المعنية وقام المصرف بإطلاقها ورفعها الى البطاقة الالكترونية.

ودعا مصرف الرافدين، المتقاعدين الى التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلامها ومن اي مكان يتواجدون فيه.

كما اعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، عن دفع فروقات رواتب المتقاعدين، وقال في بيان له ورد الى السومرية نيوز، إنه استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزارة المالية نعلن عن دفع فروقات رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الجاري التي تم استقطاعها من قبل هيئة التقاعد الوطنية في وقت سابق.

وبين مصرف الرشيد انه بامكان السادة المتقاعدين من حملة بطاقات نخيل ماستر كارد وكي كارد من استلام المبلغ من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة تحميل المبلغ .