الصفحة الاقتصادية

المصارف الحكومية تدعو المتقاعدين لاستلام المبالغ التي استقطعت من رواتبهم


اعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الجمعة، عن توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي، داعين المتقاعدين الى التوجه لاستلامها.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان، ، إنه تم صرف المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ورفعها الى بطاقاتهم الالكترونية، مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف بعد استكمال كافة إجراءات اعادة تلك المبالغ من قبل الجهات المعنية وقام المصرف بإطلاقها ورفعها الى البطاقة الالكترونية.

ودعا مصرف الرافدين، المتقاعدين الى التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلامها ومن اي مكان يتواجدون فيه.

كما اعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، عن دفع فروقات رواتب المتقاعدين، وقال في بيان له ورد الى السومرية نيوز، إنه استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزارة المالية نعلن عن دفع فروقات رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الجاري التي تم استقطاعها من قبل هيئة التقاعد الوطنية في وقت سابق.

وبين مصرف الرشيد انه بامكان السادة المتقاعدين من حملة بطاقات نخيل ماستر كارد وكي كارد من استلام المبلغ من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة تحميل المبلغ .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التقاعد تعلن اعادة ٩٩٪؜ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة
المصارف الحكومية تدعو المتقاعدين لاستلام المبالغ التي استقطعت من رواتبهم
وزير النفط: متفائلون بزيادة الايرادات بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية
اللجنة المالية: ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين
مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
عجز الموازنة الأمريكية يقترب من 400 مليار دولار
وزير النفط يؤكد أهمية منح "الجهد الوطني" الأولوية في قطاع العمل والمشاريع
انهيار فنزويلا  
فيتنام  فرس الرهان والإقتصاد الواعد  
مستشار حكومي: سنعمل على ضمان رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك