عجز الموازنة الأمريكية يقترب من 400 مليار دولار

اتسع عجز الميزانية الفيدرالية الامريكية إلى 399 مليار دولار في ايار من 208 مليارات دولار في العام السابق.

وارتفع عجز ميزانية الحكومة الأمريكية بنسبة 92% مقارنة بشهر ايار من العام الماضي إلى 399 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، حيث تراجعت الإيرادات وارتفع الإنفاق على الجهود المبذولة لوقف تداعيات جائحة الفيروسات التاجية الجديدة كورونا وتداعيات عمليات الإغلاق.

وقالت وزارة الخزانة أمس في بيان، إن الإيرادات الفيدرالية تراجعت بنسبة 25% الشهر الماضي عن العام السابق إلى 174 مليار دولار. وارتفع الإنفاق 30% إلى 573 مليار دولار.

ووصلت فجوة الميزانية الفيدرالية، في السنة المالية حتى الآن، إلى مستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار، بزيادة 155 % عن الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2019.

انخفضت الإيرادات المالية حتى الآن بنسبة 11% لتصل إلى 2.019 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون دولار.