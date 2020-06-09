مستشار حكومي: سنعمل على ضمان رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة

أكد مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الثلاثاء، أنه سيتم العمل على ضمان رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة، مشيراً الى أن استقطاع الرواتب سيكون فقط على الموظفين بالدرجات العليا.

وقال داوود خلال مؤتمر صحفي إن "الوضع الاقتصادي ليس بحالة جيدة"، مؤكداً أن "استقطاع الرواتب سيكون فقط على الموظفين بالدرجات العليا ونسبة الاستقطاع اقل من ١٠ بالمئة".

وأضاف :"سنعمل على ضمان رواتب الموظفين بالشهر المقبلة"، مبيناً أن "المورد النفطي ليس كافياً لسد النقص المالية في البلاد"

وأوضح داوود، أنه "من المتوقع أن الحزمة الإصلاحية الثانية ستكون داعمة للقطاع الخاص تشجيع الاستثمار ودعم السوق الداخلية".

من جانب آخر، أكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم غد وسيتضمن ملفات اقتصادية وثقافية وزراعية وصناعية"