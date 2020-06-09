نائب: نحذر من عجز الحكومة عن دفع فوائد القروض الخارجية والداخلية

حذر النائب برهان المعموري، الثلاثاء، من عدم قدرة الحكومة على تسديد فوائد القروض التي تعتزم استحصالها لمواجهة الأزمة المالية.

وقال المعموري في حديث صحفي إن “الكثير من النواب لديهم خشية من اللجوء إلى الاقتراض المحلي والخارجي لدعم موازنة ٢٠٢٠ في ظل ارتفاع أسعار النفط تدريجيا “، مبينا أن “هناك موارد مالية يمكن للحكومة استغلالها بدلا من الاقتراض”.

وأضاف، أن “الحكومة لازالت تدفع ديون مترتبة بذمتها منذ السنوات السابقة “، محذرا من “ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وبالتالي تخلف الدولة عن سدادها”.

ويعتزم مجلس النواب، في جلسة اليوم، التصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز في موازنة 2020.