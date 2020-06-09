الصفحة الاقتصادية

نائب: القروض الخارجية مؤامرة بغية افلاس العراق وتدمير اقتصاده


اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية علي سعدون اللامي،الثلاثاء، أن اللجوء للقروض الخارجية لسد العجز الحاصل بالموازنة، هي مؤامرة لافلاس العراق وتدمير اقتصاده.

وقال اللامي في حديث صحفي ان "اللجوء للقروض الخارجية من البنك الدولي لسد العجز الحاصل بالموازنة، هي مؤامرة  من بعض الدول بغية افلاس العراق وتدمير الاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "هناك أشخاصا متواطئين لتكبيل وإغراق العراق بهذه القروض".

 واضاف اللامي، ان "الحكومة عليها العمل على جمع الإيرادات من خلال المنافذ والكمارك والاتصالات وتقليل بعض السفرات التي لا داعي وحينها سوف تكفي المبالغ الموفرة لسد العجز، قبل اللجوء الى الاقتراض".    

 

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