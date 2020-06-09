وزير النفط يؤكد لنظيره السعودي التزام العراق الكامل باتفاق (اوبك +)

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، التزام العراق الكامل بإتفاق (اوبك + ).

وقال عبد الجبار في بيان صدر على هامش اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان، انه "بحث مع وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة الامير عبد العزيز بن سلمان تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك".

واشار عبد الجبار الى انه "تم بحث اوضاع وتطورات السوق النفطية وجهود المنتجين في (اوبك +) لاعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية"، مشدداً على "دعم العراق لجهود الاعضاء في هذا الإطار".

واكد في الوقت ذاته "على التزام العراق الكامل باتفاق خفض الانتاج لشهري حزيران وتموز، فضلاً عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة".

وتابع وزير النفط انه "اكد لنظيره الامير عبد العزيز بن سلمان ان العراق حريص على الالتزام باتفاقات (اوبك +) وبجميع الخطوات التي تؤدي الى استقرار الاسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية". .