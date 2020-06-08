البرلمان يوجه بمخاطبة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين لعام 2019

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بان رئاسة مجلس النواب وجهت، بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك لعام ٢٠١٩.

وقال المصدر إن "رئاسة مجلس النواب وجهت الامانة العامة للمجلس بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٩".

يشار الى ان عدد كبير من الموظفين الذين تم تعيينهم العام الماضي 2019 بعدد من دوائر الدولة ضمن حركة الملاك ولاسيما التربية لم يستلموا رواتبهم حتى الآن.