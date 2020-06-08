الصفحة الاقتصادية

وزير النفط: مصفى كربلاء يغطي جزء كبير من الحاجة المحلية ويوفر المنتجات


اكد وزير النفط، اليوم الاحد، على أهمية أنجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي وفق الخطط والبرنامج المتفق عليه، عاداً اياه من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع التصفية .

جاء ذلك خلال زيارته لموقع مشروع مصفى كربلاء النفطي بمحافظة كربلاء وتفقده الاعمال الجارية للمصفى .

وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار، في بيان صدر عقب الزيارة، إن الشركة المقاولة (أئتلاف الشركات الكورية بقيادة هونداي ) وبالتعاون مع الجهد الوطني قد حققت تقدماً كبيراً في أنجاز الاعمال المخطط لها، التي تجاوزت أكثر من (88%) بالمئة.

وعبر عن امله في انجاز العمل في المشروع قبل الموعد المقرر وتعويض فترة التوقفات التي حصلت في وقت سابق بسبب الحرب على عصابات داعش الارهابي، مؤكداً حرص الوزارة على أستمرار تنفيذ المشروع رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد بعد انخفاض اسعار النفط، وذلك لاهميته الاقتصادية بتوفير المشتقات النفطية بجودة عالية (يورو5)، والتعويض عن المستورد منها ما يوفر العملة الصعبة لخزينة الدولة .

وعلى هامش الزيارة التقى وزير النفط بممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مستعرضاً خطط الوزارة في تطوير القطاع النفطي، كذلك وزير النفط بمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي الذي اشاد بدور وزارة النفط في دعم القطاع الخدمي والصحي في المحافظة ، فضلاً عن جهودها وحرصها بتنفيذ وتشغيل المصفى وفق الجدول الزمني ، والذي نأمل في ان يسهم بتطوير الواقع الاقتصادي للمحافظة .

فيما اكد وزير النفط استعداد الوزارة لدعم المحافظة وخصوصاً في القطاعات الخدمية والاجتماعية والصحية وفق الامكانيات المتاحة، مؤكداً على اهمية وجود المصفى في هذه المحافظة المقدسة ، ودوره المؤثر في التنمية الوطنية والاقتصادية .

فيما اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس على اهمية مشروع بناء المصفى في رفد منظومة الطاقة الكهربائية ، عبر تزويد محطة كهرباء الخيرات بالوقود والمزمع تنفيذها من قبل الشركات الكوريةوالتي ترفد المنظومة بطاقة 1200 ميكاواط .

فيما اكد مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر على تنفيذ برنامج أعداد وتدريب الملاكات الوطنية في كافة الاختصاصات الفنية والهندسية وغيرها ، بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية ، بهدف أناطة مسؤولية أدارة المصفى وأستلامه وفق البرنامج المخطط له .

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن المصفى ينتج البنزين العادي، والمحسن،ووقود الطائرات ، والكاز ، والنفط الابيض والكبريت الصلب والغاز السائل وقار التبليط الصناعي وغيرها من المنتجات النفطية وبمواصفات قياسية اوربية عالمية . وحول الاجراءات الاحترازية للوزارة للوقاية من وباء كورونا

واوضح جهاد بان الوزارة وبالتعاون مع الشركة المقاولة قد أتخذت اجراءات صحية صارمة لحماية العاملين في المشروع من وباء كورونا، مع التأكيد على أستمرار العمل وتنفيذه وفق البرنامج المخطط له .

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