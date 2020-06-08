السعودية ترفع أسعار النفط في أكبر زيادة منذ عقدين

أقرت السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاماً على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية.

وذكرت وكالة بلومبرغ الامريكيةان الزيادة الزيادة الأكبر للأسعار ستطبق على الصادرات في تموز المقبل إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمي لـة "أرامكو"، بلومبرغ.

وتظهر الزيادات السعرية الحادة أن المملكة السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار إلى منطقة سلبية في نيسان الماضي.

وقالت بلومبرغ إن السعودية المحدد للأسعار في الشرق الأوسط، قد تتبع زيادة أسعارها الرسمية، زيادات من جانب منتجين آخرين.

وتساعد إمدادات النفط المقيدة في إصلاح سوق تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.

واستعاد مزيج برنت، خام القياس الأوروبي، الذي تراجع بنسبة 36% هذا العام، بعضاً من خسائره وأنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي على أكثر من 40 دولاراً للبرميل.

غير أن الأرباح التي تجنيها مصافي تكرير النفط من معالجة الخام إلى وقود، تكافح لمواكبة هذه السوق التي ترتفع أسعارها، ومن المرجح أن تفاقم حدة الأسعار السعودية هذه المشكلة.

ووفقاً ل‍بلومبرغ، عبر ممثلون لمصافي تكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم، وقالوا إن التسعير سيبدد الأرباح المتحققة.

وزادت أرامكو النفط العربي الخفيف المصدر إلى آسيا بواقع 10ر6 دولار للبرميل إلى جانب زيادة قدرها 20 سنتاً فوق السعر القياسي.

ورفعت أسعار تموز لكل الأنواع المصدرة إلى آسيا بما يتراوح بين 5.60 إلى 7.30 دولارات للبرميل. ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة متوقعة بحوالي 4 دولارات للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته بلومبرغ شمل ثماني شركات تجارة النفط وتكريره.