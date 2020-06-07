المالية النيابية: الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من رواتب الموظفين فقط

بينت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن الإيرادات النفطية في ظل انهيار أسعار النفط ستؤمن 20% من رواتب الموظفين فقط.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي إن “الحكومة تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة حيث إن الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين”، لافتا إلى إن “مجلس النواب يجري بحث عن بدائل حقيقية تعزز الموازنة وتحقق العبور من الأزمة الراهنة”.

وأضاف أن “قانون الاقتراض الخارجي ناقش عدد من النقاط يمكن الاستفادة منها في سد العجز المتوقع في الموازنة”، مبينا أن “الحكومة تمر بمشكلة حقيقية في تأمين الرواتب وتجاوزها يتحقق بتعاون الجميع”.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن اعتماد الموازنة العام الحالي مرهون باجتماع أوبك بلاس، مؤكدة أن أسعار النفط غير مستقرة لغاية الان.