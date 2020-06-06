"أوبك+" تتفق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في اجتماعها اليوم، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي لمدة شهر واحد.

ويقضي الاتفاق الموقع في نيسان الماضي، بين دول منظمة "أوبك" وحلفائها خارج المنظمة، بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو لدعم أسعار النفط التي انهارت على خلفية تفشي جائحة كورونا. وكان مقررا أن تتقلص هذه التخفيضات التي وصفت بـ"التاريخية" إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة ما بين تموز وأيلول.

كما تقضي الوثيقة بأن أي دولة موقعة على اتفاق الخفض لا تنفذ التزاماتها بموجبه 100% في مايو ويونيو، ستعوض حصتها بتخفيضات إضافية في فترة يوليو- سبتمبر.

يذكر أن دول منظمة "أوبك" وحلفائها خارج المنظمة قد توصلت إلى اتفاق الخفض الذي وصف بـ"التاريخي" في أبريل الماضي لدعم أسعار النفط التي انهارت على خلفية تفشي جائحة كورونا.