الإعلام والاتصالات تطالب بإلغاء ضريبة كارتات الموبايل

طالب رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان، السبت، بإلغاء الضريبة المروضة على كارتات الموبايل.

وقال الدهان ببيان ان "مع البدء بمناقشة ميزانية الدولة يجب إلغاء الضريبة على كارتات الموبايل، حيث ان فرضها خطوة غير موفقة حاليا لأن المواطن هو من سيدفعها من جيبه".

وتابع، أن "تلك الاأموال فرضت في اوقات الحرب ضد داعش وكل عراقي ساهم بتلك الحرب ودحر الارهاب والأن الوضع تغير وبحاجة الى رفع ذلك عن كاهل المواطن"، مؤكدا بالقول "قدمنا طلب للجان والجهات المعنية بضرورة إلغائها".