الصفحة الاقتصادية

ارتفاع كبير في أسعار النفط واجتماع مرتقب لـ"أوبك +" اليوم


اغلقت أسعار النفط السبت على ارتفاع كبير لامس 5%، بعد تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وآمال الاجتماع المرتقب اليوم السبت لمنظمة اوبك+ لتخفيض الانتاج.

وأغلقت أسعار خام برنت على ارتفاع بلغ 1.98 دولار أو ما يعادل 4.95% إلى41.97 دولاراً للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.12% إلى 38.95 دولاراً للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+ سيعقد اليوم السبت.

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