ارتفاع كبير في أسعار النفط واجتماع مرتقب لـ"أوبك +" اليوم

اغلقت أسعار النفط السبت على ارتفاع كبير لامس 5%، بعد تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وآمال الاجتماع المرتقب اليوم السبت لمنظمة اوبك+ لتخفيض الانتاج.
وأغلقت أسعار خام برنت على ارتفاع بلغ 1.98 دولار أو ما يعادل 4.95% إلى41.97 دولاراً للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.12% إلى 38.95 دولاراً للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.
وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+ سيعقد اليوم السبت.
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