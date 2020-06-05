الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: وضعنا نصوصا في الموازنة تنقذ الوضع الاقتصادي من الانهيار


أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، اليوم الجمعة، أن لجنته ستعمل على وضع نصوص جديدة في الموازنة الاتحادية تتضمن تقليل النفقات غير الضرورية وتنشيط القطاعات الاخرى غير النفطية والقطاع الخاص بغية انقاذ الوضع الاقتصادي في البلد من الانهيار.

وقال العيساوي في حديث صحفي إن "مجلس النواب اصدر قرارا في جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي، يطالب الحكومة فيه بارسال الموازنة الى مجلس النواب، قبل نهاية شهر حزيران الجاري"، مبينا ان "مجلس النواب بحاجة الى دراسة الموازنة وفق الظروف والتحديات الحالية".

وأضاف العيساوي، اننا "سنعمل على وضع نصوص جديدة في الموازنة تتضمن تقليل النفقات غير الضرورية وتنشيط القطاعات الاخرى غير النفطية والقطاع الخاص، مع وضع مواد تعمل على ايجاد اصلاحات في المؤسسات وفق المعطيات الموجودة حاليا"،

لافتا الى اننا "سنعمل بالتنسيق مع الحكومة على ايجاد بدائل حقيقية لتمويل الموازنة بغية اقرارها وانقاذ الوضع الاقتصادي في البلد من الانهيار".

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